«Витязь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 15 октября 2022 года

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — СКА.
Ставка: победа СКА в основное время за 1.61.
«Вот уж «Локомотив» как «Витязю» помогает. И если были у «витязей» какие-то надежды на возможное благодушие питерцев, то теперь их уже не осталось. Можно не сомневаться, что на лёд выйдет взвинченный СКА, которому надо будет открутить кому-нибудь голову за своё ярославское поражение. И «Витязь» подходит тут как нельзя кстати.
Все прогнозы на сегодня – здесь.
Вполне допускаю мысль, что подмосковная команда попытается зацепиться, и у неё это вполне может получиться. До поры до времени. Потому что сам «Витязь» в прошлом туре неслабо повозили московские армейцы, и вторых армейцев подряд бедная подмосковная душа уже точно не вывезет.
Об этом даже не намекает, а прямо-таки кричит статистика личных встреч, где в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадках «Витязя», у этого самого «Витязя» всего одна победа. Да и та в серии послематчевых буллитов.
И, наконец, самое последнее. Вы можете себе в здравом уме, трезвой памяти и без бутылки самогона на каждый глаз представить в нынешних реалиях два подряд поражения СКА? Я вот не могу и вам не советую.
Резюме: победа СКА. Думаю, что в основное время, но не с большим преимуществом в счёте – нынешний «Витязь» цепляться умеет. Хорошая тренировка перед дальневосточным выездом подмосковной команде не помешает».
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