«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.20

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.20.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

«Сегодня встречаются соседи по турнирной таблице – обе команды добыли по пять побед и баскам столичные уступают всего в одно очко.

Неплохо сыграла атака и оборона, при этом пропускали «львы» чрезвычайно мало, впрочем, это является традиционным показателем для «Атлетика».

В последнем поединке Бильбао на выезде сыграл вничью с непростой «Севильей», при этом Мадрид на своём поле не без труда разобрался с «Жироной».

Я считаю, что на сегодня обе команды имеют примерно равные шансы на успех, при этом могу отдать предпочтение такому варианту развития событий, как ничья. Скорее всего, именно этот итог вполне устроил бы всех.

Моя ставка — ничья за 3.20».

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