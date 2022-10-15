«Динамо» — «Оренбург»: где смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

15 сентября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Динамо» (Москва) — «Оренбург». Начало запланировано на 19:30 мск.

Смотреть матч «Динамо» (Москва) — «Оренбург» в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Ещё больше прогнозов на РПЛ.

Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех оренбуржцев оценивается в 4.20. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры не сомневаются, что игра 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 3.80.

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