«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн, коэффициенты

16 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт первое в сезоне «эль класико» «Реал» (Мадрид) — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
В прямом эфире смотреть матч «Реал» — «Барселона» можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Лидером «сливочных» является Карим Бензема, и на его гол в в «эль класико» предлагают коэффициент 1.94. Каталонцев ведёт вперёд Роберт Левандовски — индивидуальный тотал больше 0.5 мяча поляка оценён в 2.08.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии».
Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
Оцениваем шансы «Ливерпуля» шокировать «Ман Сити» на «Энфилде».
Прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» с коэффициентом 3.88.
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