«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн, коэффициенты

16 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт первое в сезоне «эль класико» «Реал» (Мадрид) — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

В прямом эфире смотреть матч «Реал» — «Барселона» можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Лидером «сливочных» является Карим Бензема, и на его гол в в «эль класико» предлагают коэффициент 1.94. Каталонцев ведёт вперёд Роберт Левандовски — индивидуальный тотал больше 0.5 мяча поляка оценён в 2.08.

Экспресс с коэффициентом 7.50.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии».

Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

Оцениваем шансы «Ливерпуля» шокировать «Ман Сити» на «Энфилде».

Прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург» с коэффициентом 3.88.