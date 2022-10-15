Названы шансы Александра Овечкина забросить первую шайбу в сезоне НХЛ

Сезон-2022/2023 НХЛ начался для «Вашингтона» очень плохо. В двух прошлых матчах команда потерпела поражения с общим счётом 4:8.

10 лучших прогнозов на главные события дня.

Главной интригой остаётся Александр Овечкин и рекорд Гретцки, который он планирует побить в ближайшие годы. Кажется, погоня за достижением мешает россиянину играть в хоккей как прежде.

За две встречи он не забросил ни одной шайбы и не сделал результативных передач. Таким слабым старт сезона для Ови ещё не был.

16 октября в 2:00 мск начнётся матч «Вашингтон» — «Монреаль». Отличный шанс для Александра Овечкина забросить первую шайбу в сезоне-2022/2023.

Эксперты предлагают поставить на индивидуальный тотал Ови больше 0.5 шайбы с коэффициентом 1.85 и ровно столько же дают на то, что легендарный хоккеист не забьёт.

Поставить на дубль Овечкина можно с коэффициентом 6.00. Если Александр откроет счёт в матче «Вашингтон» — «Монреаль», то сыграет коэффициент 5.50.

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