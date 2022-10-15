Названы шансы Александра Овечкина забросить первую шайбу в сезоне НХЛ

Сезон-2022/2023 НХЛ начался для «Вашингтона» очень плохо. В двух прошлых матчах команда потерпела поражения с общим счётом 4:8.
10 лучших прогнозов на главные события дня.
Главной интригой остаётся Александр Овечкин и рекорд Гретцки, который он планирует побить в ближайшие годы. Кажется, погоня за достижением мешает россиянину играть в хоккей как прежде.
За две встречи он не забросил ни одной шайбы и не сделал результативных передач. Таким слабым старт сезона для Ови ещё не был.
16 октября в 2:00 мск начнётся матч «Вашингтон» — «Монреаль». Отличный шанс для Александра Овечкина забросить первую шайбу в сезоне-2022/2023.
Эксперты предлагают поставить на индивидуальный тотал Ови больше 0.5 шайбы с коэффициентом 1.85 и ровно столько же дают на то, что легендарный хоккеист не забьёт.
Поставить на дубль Овечкина можно с коэффициентом 6.00. Если Александр откроет счёт в матче «Вашингтон» — «Монреаль», то сыграет коэффициент 5.50.
Генменеджер «Вашингтона» рассказал о разговоре с Овечкиным о СВО.
У Овечкина худший старт в карьере в НХЛ.
Вайсфельд оценил неудачный старт «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ.
Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть рекорд Овечкина.
- 15 октября 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 14 октября 2022
-
21:30