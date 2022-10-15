Эксперты оценили шансы Эрлинга Холанда забить больше, чем «Ливерпуль»

16 октября состоится матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Главная звезда «Манчестер Сити» — это Эрлинг Холанд. Он отдохнул и не принимал участия в прошлом матче. Теперь норвежец выйдет на поле свежим и может повлиять на результат.
Букмекеры оценили шансы Холанда забить больше, чем весь «Ливерпуль», коэффициентом 4.00. Также можно сделать ставку на то, что Эрлинг забьёт, а «Манчестер Сити» одержит победу, – за 2.44.
Противостоять норвежцу будет Мохамед Салах из «Ливерпуля». Если оба футболиста забьют в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», то сыграет коэффициент 4.60.
Экспресс с коэффициентом 7.50.
Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире.
Холанд рассказал, какому игроку доверил бы свою жизнь.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ман Сити» с коэффициентом 2.60.
Фердинанд: на месте Кейна меня бы тошнило от Холанда.
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