«Динамо» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч КХЛ между московским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Победу по буллитам одержала «Сибирь» со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).

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У хозяев отличились Максим Джиошвили, Максим Сушко и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Денис Голубев, Александр Шаров и Антон Назаревич.

Победный буллит забил Вячеслав Основин.

По ходу матча гости отыгрались со счёта 1:3. Одновременно с окончанием овертайма москвичи забросили шайбу, однако она не была засчитана, так как время игры истекло.

Следующий матч «Динамо» на домашней площадке проведёт с ЦСКА. «Сибирь» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 17 октября.

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