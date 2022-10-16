«Динамо» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч КХЛ между московским «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Победу по буллитам одержала «Сибирь» со счётом 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 1:0).
10 лучших прогнозов на сегодня
У хозяев отличились Максим Джиошвили, Максим Сушко и Дмитрий Рашевский. У гостей шайбы забросили Денис Голубев, Александр Шаров и Антон Назаревич.
Победный буллит забил Вячеслав Основин.
По ходу матча гости отыгрались со счёта 1:3. Одновременно с окончанием овертайма москвичи забросили шайбу, однако она не была засчитана, так как время игры истекло.
Следующий матч «Динамо» на домашней площадке проведёт с ЦСКА. «Сибирь» в Нижнекамске встретится с «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 17 октября.
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на матч «Куньлунь» — «Спартак» с коэффициентом 3.11.
Рябыкин войдёт в тренерский штаб «Металлурга».
Прогноз на матч «Сочи» — «Северсталь» с коэффициентом 2.56.
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