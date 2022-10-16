«Химки» — «Факел»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничейным результатом со счётом 0:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал восемь жёлтых карточек. Три предупреждения получили футболисты подмосковных «Химок»: Аяз Гулиев, Захар Волков и Ираклий Чежия. Ещё пять жёлтых карточек — на счету игроков воронежского «Факела»: Игоря Калинина, Сергея Божина, Кирилла Суслова, Андрея Менделя и Максима Максимова.
Воронежский «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Гладилин: если «Спартак» купит легионеров, молодые сядут в запас.
Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
Талалаев: через шесть недель вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо».
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