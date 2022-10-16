«Торпедо» — «Локомотив»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

15 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Игру обслуживал главный судья Евгений Кукуляк (Калуга).
10 лучших прогнозов на воскресенье.
Единственный гол в матче на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Этот забитый мяч стал первым для футболиста в РПЛ.
Ранее «Торпедо» возглавил российский тренер Андрей Талалаев. «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров.
После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице, а железнодорожники поднялись на 12-ю строчку.
«Локомотив» прервал серию из пяти поражений в РПЛ. В следующем туре «Торпедо» в Грозном встретится с «Ахматом», а «Локомотив» будет принимать московское «Динамо».
Экспресс с коэффициентом 7.49.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Талалаев: через шесть недель вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо».
Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
«Химки» направят около 1 млн рублей на помощь мобилизованным.
- 16 октября 2022
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 15 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:40
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40