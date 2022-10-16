«Торпедо» — «Локомотив»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

15 октября в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимало «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Игру обслуживал главный судья Евгений Кукуляк (Калуга).

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Единственный гол в матче на 49-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Этот забитый мяч стал первым для футболиста в РПЛ.

Ранее «Торпедо» возглавил российский тренер Андрей Талалаев. «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров.

После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице, а железнодорожники поднялись на 12-ю строчку.

«Локомотив» прервал серию из пяти поражений в РПЛ. В следующем туре «Торпедо» в Грозном встретится с «Ахматом», а «Локомотив» будет принимать московское «Динамо».

Экспресс с коэффициентом 7.49.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Талалаев: через шесть недель вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо».

Прогноз на «эль класико» «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

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