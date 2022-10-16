«Крылья Советов» — «Сочи»: ставка Александра Бубнова с коэффициентом 10.0

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи».

Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0 за 10.0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Крылья» неожиданно крупно проиграли «Спартаку» и опустились практически в зону вылета.

Им нужно из этой зоны уходить, чтобы потом не завязнуть в этом болоте. Уверен, самарцы будут предельно мотивированы.

Они вполне способны обыграть «Сочи» на своём поле. Особенно учитывая тот факт, что команда будет мотивирована оправдаться за громкое поражение.

Вряд ли будет много голов в матче. Скорее всего всё решит один мяч и забьют его хозяева».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Роднина: у Дзюбы есть качества, чтобы оказаться в Госдуме.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Шунин: необходимо биться друг за друга до конца.

Кокорин: в Лимасоле везде можно найти русскую речь, есть пельмени и сырники.