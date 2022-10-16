ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на дерби с коэффициентом 11.0
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Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:1 за 11.0.
«Это матч тура, дерби принципиальных соперников и к тому же игра, которая во многом определяет гонку за медали.
Атака у «Спартака» помощнее, да и оборона ЦСКА после травмы Игоря Дивеева даёт сбои. Ставлю на «красно-белых».
Уверен, что этот матч не только порадует победой красно-белых, но и голами. Поэтому выбираю ставку на точный счёт 2:1 за коэффициент 11.0».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».
Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
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