«Реал» — «Барселона»: ставка Виктора Гусева на «эль класико» с коэффициентом 3.10

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 3.10.
«У меня сразу несколько аргументов в пользу «Барселоны». Скорее всего, не будет в воротах Куртуа. Хотя сейчас Анчелотти заявляет, что может основной голкипер и сыграет. Быть может, это просто тренерская уловка.
Скорее всего, «Барселона» сделает акцент на национальном чемпионате, потому что в Лиге чемпионов шансов осталось мало. К тому же, в хорошей форме Роберт Левандовски.
Обе команды прекрасно идут в Ла Лиге. Одержали по семь побед и по разу сыграли вничью. Всё предельно одинаково. «Барса» пропустила всего один мяч за 8 туров. В последних 11 очных играх не было ни одного ничейного исхода: семь побед каталонцев и четыре победы мадридцев.
На неделе обе команды сыграли вничью в Лиге чемпионов. Мадридцы не смогли одолеть «Шахтер», а «Барселона» разошлась миром с «Интером».
Мне кажется, что «Барселона» прекрасно понимает, что в Лиге чемпионов будет очень сложно выйти из группы. «Реал» пропустил в трёх предыдущих матчах чемпионата, а тут ещё и Куртуа может не сыграть. У «Барселоны» шесть подряд сухих побед в чемпионате. В предыдущем матче в Мадриде «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 0:4».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
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