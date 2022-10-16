«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» со счётом 2:0 за 6.50.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

«Нет сомнений, что «Зенит» будет иметь большое преимущество. А вот сможет ли он это преимущество реализовать — тут уже сомнения начинают закрадываться.

Если здесь петербуржцы, как и во встрече с «Факелом», потеряют очки, то будут сами виноваты.

Допустить этого они не могут. Фактор недооценки тоже здесь не имеет места быть, ведь тренер должен понимать, что нужно готовиться. Особенно после игры с воронежцами.

Поэтому выбираю ставку на победу «Зенита» всухую со счётом 2:0 за коэффициент 6.50».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

Сычевой: если будет возможность, позову арбитра Любимова на свадьбу.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.