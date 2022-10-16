ЦСКА — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на московское дерби

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«У «Спартака» серия из трёх побед. ЦСКА выходит на поле после ничейного исхода с «Динамо». До этого было пять домашних побед подряд. В апреле команды играли в Кубке России. Тогда «Спартак» победил с минимальным счётом, а затем и сумел завоевать трофей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом сезоне РПЛ дважды с сухим счётом победили армейцы. Между командами сейчас в таблице чемпионата России всего одно очко в пользу «Спартака».

Квинси Промес сказал или якобы сказал, что «Спартак» порвёт ЦСКА. Возможно, это говорит о большом настрое красно-белых. Промес — лучший бомбардир чемпионата, забивший 11 голов и отдавший пять голевых передач. У ЦСКА лучший Фёдор Чалов — семь голов и одна передача.

Армейцы играют без Дивеева в последних матчах, но меньше гола за игру пропускают. В этом, безусловно, большая заслуга Игоря Акинфеева.

В пяти последних матчах у ЦСКА три победы, а «Спартак» победил два раза. В четырёх из последних встреч соперников было забито не более двух мячей. Всё-таки я смотрю на недостаточно укреплённую оборону у обоих соперников.

Всё решится в сравнении атаки соперников. Кто окажется лучше в нападении, тот и победит. На пути к победе может быть забито много голов».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Гладилин: если «Спартак» купит легионеров, молодые сядут в запас.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.