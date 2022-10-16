«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.12

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.

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«После ничьей в Воронеже, думаю, все понимают, какой настрой будет у «Зенита» на эту встречу. Он не может себе позволить снова не выиграть. Дело даже не в том, что конкуренты подберутся, победа нужна самому «Зениту», чтобы успокоиться, показать, что он в порядке и может выигрывать не только дома.

К тому же играть в Нижнем Новгороде будет проще, там поляна хорошего уровня. Это в Воронеже все жалуются на газон.

«Пари Нижний Новгород» мог увозить три очка из Москвы в прошлом туре, но не удалось переиграть «Торпедо», а моментов хватало. Сейчас же ситуация непростая. Главного тренера сватают в «Локомотив». Не знаю, какая сейчас обстановка внутри коллектива, но вряд ли футболисты на эмоциональном подъёме.

Поэтому не буду ничего особенного выдумывать — победа «Зенита» через тотал меньше 3.5 мяча. Петербуржцы постараются сыграть на ноль в обороне, а до разгрома вряд ли дело дойдёт. У «Нижнего» всё-таки крепкая команда».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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