«Пари НН» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ с коэффициентом 2.12

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Пари Нижний Новгород» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.12.
«После ничьей в Воронеже, думаю, все понимают, какой настрой будет у «Зенита» на эту встречу. Он не может себе позволить снова не выиграть. Дело даже не в том, что конкуренты подберутся, победа нужна самому «Зениту», чтобы успокоиться, показать, что он в порядке и может выигрывать не только дома.
К тому же играть в Нижнем Новгороде будет проще, там поляна хорошего уровня. Это в Воронеже все жалуются на газон.
«Пари Нижний Новгород» мог увозить три очка из Москвы в прошлом туре, но не удалось переиграть «Торпедо», а моментов хватало. Сейчас же ситуация непростая. Главного тренера сватают в «Локомотив». Не знаю, какая сейчас обстановка внутри коллектива, но вряд ли футболисты на эмоциональном подъёме.
Поэтому не буду ничего особенного выдумывать — победа «Зенита» через тотал меньше 3.5 мяча. Петербуржцы постараются сыграть на ноль в обороне, а до разгрома вряд ли дело дойдёт. У «Нижнего» всё-таки крепкая команда».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Поражение Роналду в матче «МЮ» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.70.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Погба может поехать на ЧМ-2022, он не играл с лета из-за травмы.
Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
- 16 октября 2022
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 15 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30