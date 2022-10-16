«Пари НН» — «Зенит»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

Ставка 1: индивидуальный тотал «Зенита» 2 или 3 гола за 1.92.

Ставка 2: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.96.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари Нижний Новгород» пока ещё с Михаилом Галактионовым принимает дома «Зенит», лидера, который оступился в прошлом туре в Воронеже (1:1). Там можно было сетовать на некачественное поле, на отсутствие авиасообщения с Воронежем, тяжёлую дорогу, дневной матч и так далее. Но «Зенит», конечно, был сильнее и должен был забивать больше, чем один гол. Откровенно повезло «Факелу».

Сейчас у «Зенита» «Нижний», сыгравший 0:0 с «Торпедо», но хороший футбол продемонстрировавший, создававший моменты. «Пари» потерял Стоцкого из-за травмы. Калинский вернулся, но пока ещё кондиции добирает.

Мы помним, что в конце прошлого сезона «Зенит» приехал в Нижний Новгород смешанным составом и помог нижегородцам добыть победу. «Помог» — в кавычках, конечно. Калинский тогда забил с пенальти и «Нижний» сохранил место в РПЛ без стыковых матчей.

Но сейчас «Зенит» сверхмотивирован, понимает, что ЦСКА и «Спартак» играют друг с другом, кто-то очки потеряет или оба потеряют. Тут сетовать на качество газона не придётся. Авиасообщение с «Нижним» выстроено нормально. «Зенит» вряд ли может себе позволить дважды подряд оступиться.

Мой прогноз — «Зенит» выиграет, причём довольно убедительно. Можно сыграть с форой (-1.5) мяча за 1.96. Или я бы ещё рассмотрел вариант — мультиколичество голов «Зенита». Два или три гола от «Зенита»: 2:0, 3:1, 3:0 — верю в такую победу «Зенита» в этой встрече. «Нижний» временами неплохо играет в обороне, но не без ошибок. Думайте сами, выбирайте сами».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Зенит» с коэффициентом 3.34.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.