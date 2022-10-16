ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на дерби с коэффициентом 3.86

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.86.

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«Сегодня встречаются ситуативные лидеры Премьер-Лиги, у которых есть ещё надежда на то, чтобы вступить в битву за золотые награды. На счету «Спартака» восемь побед и ничья, что соответствует 25 очкам и третьей позиции в турнирной таблице.

В трёх последних турах красно-белые смогли порадовать – команда выиграла все матчи. В последней игре москвичи не оставили никаких шансов «Крыльям Советов».

На счету ЦСКА семь успешных матчей и 24 очка, что соответствует четвёртой позиции – отставание от номинальных гостей составляет всего один пункт.

Считаю, что в этом матче обе команды способны на подвиг, при этом ситуация на поле может пройти по самому непредсказуемому сценарию. И у одной и у другой есть свои плюсы и свои минусы, при этом я жду активных атакующих действий и сделаю ставку на мирное развитие событий.

Моя ставка — ничья за 3.86».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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