ЦСКА — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на дерби с коэффициентом 3.86

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.86.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Сегодня встречаются ситуативные лидеры Премьер-Лиги, у которых есть ещё надежда на то, чтобы вступить в битву за золотые награды. На счету «Спартака» восемь побед и ничья, что соответствует 25 очкам и третьей позиции в турнирной таблице.
В трёх последних турах красно-белые смогли порадовать – команда выиграла все матчи. В последней игре москвичи не оставили никаких шансов «Крыльям Советов».
На счету ЦСКА семь успешных матчей и 24 очка, что соответствует четвёртой позиции – отставание от номинальных гостей составляет всего один пункт.
Считаю, что в этом матче обе команды способны на подвиг, при этом ситуация на поле может пройти по самому непредсказуемому сценарию. И у одной и у другой есть свои плюсы и свои минусы, при этом я жду активных атакующих действий и сделаю ставку на мирное развитие событий.
Моя ставка — ничья за 3.86».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Акинфеев назвал самое запоминающееся дерби со «Спартаком».
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.
Прогноз Александра Бубнова на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 11.0.
- 16 октября 2022
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 15 октября 2022
-
23:15
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00