«Реал» — «Барселона»: во сколько начало матча, по какому каналу покажут, прогнозы

16 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт первое в сезоне «эль класико» «Реал» (Мадрид) — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
В прямом эфире смотреть матч «Реал» — «Барселона» можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Лидером «сливочных» является Карим Бензема, и на его гол в «эль класико» предлагают коэффициент 1.94. Каталонцев ведёт вперёд Роберт Левандовски — индивидуальный тотал больше 0.5 мяча поляка оценён в 2.08.
Экспресс с коэффициентом 7.98.
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Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
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