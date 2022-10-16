«Крылья Советов» — «Сочи»: ставка Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Сочи».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

«Крылья», несмотря на поражение от «Спартака» (2:5), оставили приятное впечатление. В первом тайме вообще всё было хорошо до самого последнего момента. Во втором тайме «Спартак» забил и поймал кураж, но так бывает.

До этого самарцам не повезло с «Краснодаром», не засчитали чистый гол. Должно же повезти когда-то «Крыльям». В Ростове был неплохой матч, но тоже чуть не повезло, гол отменили в концовке. Игра есть, а результат должен появиться.

«Сочи» собирает очки только у себя дома. Редкий матч, когда что-то получается на выезде. Не знаю, с чем это связано, но факты вещь упрямая, как говорится. В Оренбурге проиграли — 1:4. И в Самаре с быстрыми игроками «Крыльев» проще не будет. Пиняев, Глушенков, Ежов — все в неплохой форме. Поэтому в этом матче я бы отталкивался от игры волжан.

Выберу компромиссную ставку — «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 1.5 мяча. Неплохой коэффициент.

И даже 1:1 может нас устроить. Хотя я жду от Самары большего».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.

Форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда повторно арестовали.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.