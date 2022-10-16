«Крылья Советов» — «Сочи»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал покажет

16 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Сочи». Начало запланировано на 14:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
10 лучших прогнозов на воскресенье.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.44. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.65.
Букмекеры считают, что матч 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. На «обе забьют» можно поставить за 1.68.
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Поражение Роналду в матче «МЮ» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.70.
Месси: боюсь получить травму и пропустить ЧМ-2022 в Катаре.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.
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