ЦСКА — «Спартак»: прогноз Константина Генича на московское дерби

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ ЦСКА— «Спартак».

Ставка 1: обе забьют за 1.60.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.97.

«Поговорим о московском дерби, хоть выходные и будут очень насыщены классными матчами. Команды соседствуют в таблице, и это первое дерби для Абаскаля с Федотовым.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Все вы знаете сильные стороны ЦСКА, а вот проблемы есть в обороне. Отсутствие Дивеева — это большая потеря, при том, что другие в последних матчах смотрятся очень неплохо. ЦСКА играет структурно, стабильно, мощно, бежит, прессингует, играет от соперника, когда надо.

Как играет «Спартак», также известно. Не сыграет Умяров, хотя в таких матчах он выглядит не очень убедительно, но в феноменальной форме находятся Промес и Соболев. Николсон с огромным желанием выходит на поле. В любом случае «Спартак» будет играть от себя, даже несмотря на то что матч пройдёт на выезде. «Спартак» будет предлагать комбинационный футбол.

ЦСКА, в свою очередь, справлялся с таким футболом в Петербурге. Посмотрим, разберёт ли Федотов «Спартак». Думаю, что ЦСКА будет играть первым номером и будет встречать соперника на его поле.

На поверхности в этом матче «обе забьют». ЦСКА не очень убедительно играет в обороне. Есть Акинфеев в воротах, но из номинальных центральных защитников здоров только один.

У «Спартака» также есть проблемы в защите, заигрываются полузащитники. Разящие и быстрые контратаки соперников проходят, как это было в последней игре с «Крыльями».

«Обе забьют» — это основной вариант на эту встречу, а если хотите расшириться и взять больший коэффициент, то можно добавить ТБ (2.5)».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

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