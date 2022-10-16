«Реал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.90

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Реал» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сегодня встречаются лидеры Примеры. Команды добыли абсолютно равное количество турнирных очков, что в итоге позволило возглавить турнирную таблицу, при этом отрыв от ближайшего преследователя у команд составляет уже пять баллов.

В последнем туре победу одержали оба клуба – «сливочные» в дерби Мадрида одолели «Хетафе», а каталонцы обыграли «Сельту».

Примечательно, что противники также одинаково мирно завершили матчи последнего тура в Лиге чемпионов. Этот матч пройдёт под громкой вывеской, что несёт надежду на успех и забитые голы. Лично я не вижу фаворита – оба клуба имеют в составе фантастических исполнителей, при этом рискну и заиграю пари на гостей, которые, по моему мнению, выглядят куда более мощно.

Моя ставка — победа «Барселоны» за 2.90».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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