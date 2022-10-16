«Реал» — «Барселона»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.90

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч «Реал» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» за 2.90.
«Сегодня встречаются лидеры Примеры. Команды добыли абсолютно равное количество турнирных очков, что в итоге позволило возглавить турнирную таблицу, при этом отрыв от ближайшего преследователя у команд составляет уже пять баллов.
В последнем туре победу одержали оба клуба – «сливочные» в дерби Мадрида одолели «Хетафе», а каталонцы обыграли «Сельту».
Примечательно, что противники также одинаково мирно завершили матчи последнего тура в Лиге чемпионов. Этот матч пройдёт под громкой вывеской, что несёт надежду на успех и забитые голы. Лично я не вижу фаворита – оба клуба имеют в составе фантастических исполнителей, при этом рискну и заиграю пари на гостей, которые, по моему мнению, выглядят куда более мощно.
Моя ставка — победа «Барселоны» за 2.90».
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Александр Вишневский дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона».
Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
Месси: боюсь получить травму и пропустить ЧМ-2022 в Катаре.
Поражение Роналду в матче «МЮ» — «Ньюкасл» с коэффициентом 3.70.
- 16 октября 2022
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30
- 15 октября 2022
-
23:15