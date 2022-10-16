«Реал» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на «эль класико»

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Реал» — «Барселона».

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча за 1.88.

«Все мы в ожидании первого «эль класико» сезона. Анчелотти против Хави. Помним, как в прошлом сезоне Хави обыграл Анчелотти со счётом 4:0, правда, тогда это не помогло «Барселоне» вернуться на передовые позиции, а «Реал» стал чемпионом.

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Не секрет, что «эль класико» прогнозировать очень сложно. Есть много тактических нюансов. Важно, где проходит матч и кто играет на выезде. В прошлом сезоне это не помешало «Барселоне», но всё выглядело несколько необычно. Сейчас команды находятся рядом на вершине таблицы. «Барса» уже два года не была на первом месте, постоянно кто-то мешал, но в основном это был «Реал».

Сейчас мадридцы структурнее, мощнее выглядят, чем «Барселона», особенно с учётом кадровых проблем у каталонцев в защите. Мы видели защиту «Барселоны» против «Интера», против «Сельты». Пике не успевает, а Эрик Гарсия не очень и надёжен, Кунде нет, как и Араухо.

Не стоит забывать, что много эмоций «Барса» потратила в матче с «Интером», плюс результат не очень удовлетворительный. Сам Хави говорит, что Лига чемпионов — это не турнир для «Барселоны». В свою очередь, «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Шахтёром». У «Реала» уже 10 очков, и особенно команда не переживает из-за ничейного результата.

«Реал» играет дома плюс все игроки атаки сейчас в строю. Бензема набирает форму, Винисиус в полном порядке. «Барселоне» очень сложно будет сдержать атаку «Реала». Не знаю, как они сыграют, поэтому на исход ставить не хочу. Возьму индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча».

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