«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: ставка Егора Титова с коэффициентом 2.94

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 4 мячей за 2.94.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

«Главное противостояние прошлого сезона пока не стало таким острым в нынешнем. «Ливерпуль» провалил старт и очень далеко отпустил «Манчестер Сити», который тоже допускает осечки, но не в таком количестве. 13 очков между командами, а «Ливерпуля» даже нет в первой десятке.

Другого тренера уже уволили бы, но не Клоппа. В прошлом сезоне «Ливерпулю» удалось сделать почти невозможное, но чемпионом он не стал. В этом уже просто неплохо бы попасть в зону Лиги чемпионов.

Эти матчи уже стали центральными во всём европейском календаре. Даже жалко, что этот матч накладывается на встречу «Реала» и «Барселоны». Уверен, что игра будет очень весёлой, как и в прошлом сезоне.

«Ман Сити» оступился в Копенгагене, но играл там вдесятером, Холанд не выходил, это ни на что не повлияет. «Ливерпуль» отыгрывался в Глазго, и наконец-то его атака заблистала. Поэтому жду обилия голов, и не только от «Сити», который забивает очень много. И здесь Холанд наверняка парочку положит.

Рискну взять ставку — тотал больше 4 мячей».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ман Сити».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

Джака: Зинченко постоянно разговаривал, я думал, что он никогда не остановится.

Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.