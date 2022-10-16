«Пари НН» — «Зенит»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямой эфир

16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало запланировано на 16:30 мск.

Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех нижегородцев оценивается в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.60.



Букмекеры считают, что матч «Пари НН» – «Зенит» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.33.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.85. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Почему «Зенит» не обыграет «Пари НН».

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

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