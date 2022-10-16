«Реал» — «Барселона»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямой эфир

16 октября на легендарном стадионе «Сантьяго Бернабеу» пройдёт первое в сезоне «эль класико» «Реал» (Мадрид) — «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
В прямом эфире смотреть матч «Реал» — «Барселона» можно будет на онлайн-платформе «Okko Спорт».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех каталонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Лидером «сливочных» является Карим Бензема, и на его гол в в «эль класико» предлагают коэффициент 1.94. Каталонцев ведёт вперёд Роберт Левандовски — индивидуальный тотал больше 0.5 мяча поляка оценён в 2.08.
Экспресс с коэффициентом 7.98.
Александр Вишневский дал прогноз на матч «Реал» — «Барселона».
Прогноз на «эль класико» «Реал» — «Барселона» с коэффициентом 2.30.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.
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