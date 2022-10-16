ЦСКА — «Спартак»: прогноз Егора Титова на московское дерби

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.13.

«Дерби! Этого матча ждут все болельщики. По понятным причинам мы снова не увидим полных трибун, но всё равно, думаю, атмосфера будет приятной для игры. Обе команды заряжены на результат.

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«Спартак» показывает чуть более стабильные результаты в последнее время — много побед, в том числе ярких, с обилием голов. У ЦСКА были срывы — проиграли «Торпедо», не выиграли у «Динамо», хотя владели перевесом, создали много моментов. Но сейчас и у тех, и у других есть возможность выйти на чистое второе место, стать главным преследователем «Зенита».

Я думаю, этот матч не разочарует. Мне нравится и футбол «Спартака», и футбол ЦСКА. И те и другие будут играть на победу. Не будет каких-то закрытых вариантов, как в прошлом сезоне, когда много голов мы не видели.

«Спартак» проиграл оба матча в чемпионате, но взял реванш в кубковой игре. За три матча было забито четыре мяча, для дерби это не дело. Болельщики приходят на стадион за красивой игрой, голами.

Поставлю на тотал больше 3 мячей. Силы, на мой взгляд, примерно равны, результат предсказывать не берусь. В полном порядке у «Спартака» Соболев и Промес, у ЦСКА регулярно забивает Чалов. Голы будут обязательно».

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Александр Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

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