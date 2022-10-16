Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» от «Чемпионата»

Авторы Betassist сделали прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак», который состоится 16 октября.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.25.

Армейцы столкнулись с проблемами в обороне после травмы Игоря Дивеева, который оказался центральной фигурой в построении Владимира Федотова. Четыре встречи подряд ЦСКА не может сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на великолепную форму Игоря Акинфеева.

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«Спартак» на удивление быстро отошёл от серии из двух поражений от «Ростова» и «Зенита». Тренерский штаб красно-белых не стал принимать скоропалительных решений, а продолжил действовать по старой схеме. Это принесло успех — гости выиграли пять официальных встреч подряд, в том числе кубковый матч у действующего чемпиона.

Один из самых ожидаемых матчей в октябре. Команды прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Весьма вероятно, что соперники не будут форсировать события и идти в атаку без оглядки на собственные ворота. Рекомендуем изучить ставку «тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.25.



Любители рискнуть и сыграть на высоких коэффициентах могут изучить вариант ставки «Спартак» победит в первом тайме» за коэффициент 3.68. В двух из последних пяти очных встреч на арене ЦСКА красно-белые выиграли первый тайм.

Экспресс с коэффициентом 10.0.

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