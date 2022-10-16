Букмекеры назвали вероятность удаления в дерби ЦСКА — «Спартак»

16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало дерби запланировано на 20:00 мск.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Шансы ЦСКА оцениваются чуть выше: поставить на успех ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.20. Победа красно-белых оценена в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.



Аналитики ждут от дерби высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.12.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

Заключить пари на красную карточку предлагается с коэффициентом 2.80. Удаление в первом тайме идёт за 8.00, а красная карточка после перерыва — за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Александр Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Акинфеев назвал самое запоминающееся дерби со «Спартаком».

Александр Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».