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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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ЦСКА — «Спартак»: эксперты оценили вероятность пенальти

ЦСКА — «Спартак»: эксперты оценили вероятность пенальти
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16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало дерби запланировано на 20:00 мск.

10 лучших прогнозов на воскресенье.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Шансы ЦСКА оцениваются чуть выше: поставить на успех ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.20. Победа красно-белых оценена в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Аналитики ждут от дерби высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.12.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.

Сделать ставку на пенальти предлагают с коэффициентом 2.35. Забитый пенальти идёт за 2.75, нереализованный 11-метровый доступен за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».

Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

Александр Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Акинфеев назвал самое запоминающееся дерби со «Спартаком».

Александр Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Экспресс на 16 октября с коэффициентом 8.63: Холанд не сбавляет, Левандовски подхватывает Экспресс на 16 октября с коэффициентом 8.63: Холанд не сбавляет, Левандовски подхватывает
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