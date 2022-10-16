ЦСКА — «Спартак»: эксперты оценили вероятность пенальти

16 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало дерби запланировано на 20:00 мск.
10 лучших прогнозов на воскресенье.
Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Шансы ЦСКА оцениваются чуть выше: поставить на успех ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.20. Победа красно-белых оценена в 3.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.
Аналитики ждут от дерби высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.12.
Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.
Сделать ставку на пенальти предлагают с коэффициентом 2.35. Забитый пенальти идёт за 2.75, нереализованный 11-метровый доступен за 6.00.
Экспресс с коэффициентом 11.0.
Где покажут матч ЦСКА — «Спартак».
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Александр Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
Акинфеев назвал самое запоминающееся дерби со «Спартаком».
Александр Григорян сделал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».
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