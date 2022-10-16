Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» в чемпионате Испании

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Барселона».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.35.

Главный матч каждого сезона в Испании в очередной раз обещает подарить сценарий, который от него едва ли кто-то ждёт. «Реал» и «Барселона» сейчас находятся далеко не в самом своём лучшем состоянии, однако всегда есть фаворит – и на сей раз это мадридцы.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Подопечным Карло Анчелотти на данном этапе очень важно показать свою силу, потому что игра на «Сантьяго Бернабеу» не только позволила бы в случае победы вернуться на вершину таблицы, но и частично взять реванш за апрельский разгром дома (0:4).



И шансы на это есть. «Барселона» под руководством Хави снова барахлит – уже почти месяц у команды нет уверенных побед, а все победы в целом только в чемпионате с соперниками гораздо более низкого уровня. Лишь минимально со счётом 1:0 удавалось переиграть «Мальорку» и «Сельту» благодаря гениям Роберта Левандовского и Педри.

Однако гораздо важнее, что каталонцев очень подкосило выступление в Лиге чемпионов – после трёх матчей без побед шансы выйти из группы снизились до минимума, а тренер уже открыто говорит о том, что пора решать внутренние задачи.



Настрой перед выездом в Мадрид далеко не самый лучший. Впрочем, «сливочные» хоть и не проигрывают уже на протяжении 17 матчей подряд, но и очки теряют нередко. Хозяева уже шесть матчей во всех турнирах подряд не могут забить больше двух голов. Однако этого хватит, чтобы вновь подарить зрелище, ведь «Барселона тоже ответит своей мощной атакой.

В шести из последних 11 «класико» в Мадриде было минимум четыре гола. Предлагаем рассмотреть тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.35.

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