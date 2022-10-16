«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

16 октября на стадионе «Энфилд» пройдёт матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

В прямом эфире эту встречу покажет онлайн-платформа «Сетанта Спорт».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.

Экспресс с коэффициентом 7.98 на АПЛ.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

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Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.

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