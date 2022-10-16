«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

16 октября на стадионе «Энфилд» пройдёт матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
В прямом эфире эту встречу покажет онлайн-платформа «Сетанта Спорт».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.
Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах тоже с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.44.
Экспресс с коэффициентом 7.98 на АПЛ.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Сын Марадоны: Кварацхелия является сильным футболистом.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.60.
- 16 октября 2022
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:30
-
07:00