«ПСЖ» — «Марсель»: неожиданный прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель».
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.97.
«Два участника Лиги чемпионов, два исторически самых принципиальных соперника во Франции играют между собой в этом туре. Но, что ещё более важно, всего три очка между Парижем и Марселем в турнирной таблице.
«ПСЖ» пока никуда не оторвался. Рядом «Лорьян», рядом «Ланс», «Марсель» и «Монако». Хотя в 10 турах парижане только дважды теряли очки.
В не самом хорошем настроении Париж подходит к этой встрече. Дважды не удалось обыграть «Бенфику» в Лиге чемпионов — это очень обидно. Понятно, что место в плей-офф никуда не денется, но все ждали, что уж дома-то звёзды «ПСЖ» решат вопросы, а не вышло.
«Марсель» же как раз значительно улучшил своё место, дважды обыграв «Спортинг». И он в прекрасном расположении духа отправляется в столицу.
Тренер марсельцев — Тудор, игравший за сборную Хорватии, «Ювентус», был очень хорошим защитником, да и тренировал в Серии А. Он понимает, что нужно делать, чтобы не дать Мбаппе, Месси и остальным звёздам разбежаться.
Обязательно гости насытят зоны и создадут дискомфортную ситуацию для парижан. В этом будет их главная задача. Поэтому я рискну поставить на тотал меньше 3 мячей. Есть ощущение, что сейчас лидеры «ПСЖ» не в самой лучшей форме. На старте чемпионата было лучше».
Экспресс с коэффициентом 7.41.
Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.
Каррера: верю в победу «Спартака» над ЦСКА.
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Гринвуду грозит до пяти лет заключения. Первый суд — 17 октября.
- 16 октября 2022
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