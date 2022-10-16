«ПСЖ» — «Марсель»: неожиданный прогноз Егора Титова на матч Лиги 1

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Марсель».

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.97.

«Два участника Лиги чемпионов, два исторически самых принципиальных соперника во Франции играют между собой в этом туре. Но, что ещё более важно, всего три очка между Парижем и Марселем в турнирной таблице.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«ПСЖ» пока никуда не оторвался. Рядом «Лорьян», рядом «Ланс», «Марсель» и «Монако». Хотя в 10 турах парижане только дважды теряли очки.

В не самом хорошем настроении Париж подходит к этой встрече. Дважды не удалось обыграть «Бенфику» в Лиге чемпионов — это очень обидно. Понятно, что место в плей-офф никуда не денется, но все ждали, что уж дома-то звёзды «ПСЖ» решат вопросы, а не вышло.

«Марсель» же как раз значительно улучшил своё место, дважды обыграв «Спортинг». И он в прекрасном расположении духа отправляется в столицу.

Тренер марсельцев — Тудор, игравший за сборную Хорватии, «Ювентус», был очень хорошим защитником, да и тренировал в Серии А. Он понимает, что нужно делать, чтобы не дать Мбаппе, Месси и остальным звёздам разбежаться.

Обязательно гости насытят зоны и создадут дискомфортную ситуацию для парижан. В этом будет их главная задача. Поэтому я рискну поставить на тотал меньше 3 мячей. Есть ощущение, что сейчас лидеры «ПСЖ» не в самой лучшей форме. На старте чемпионата было лучше».

Экспресс с коэффициентом 7.41.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 3.68.

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