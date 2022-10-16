ЦСКА — «Спартак»: где смотреть онлайн, по какому каналу покажут, прямая трансляция

Самое ожидаемое московское дерби пройдёт 16 октября 2022 года, а начало запланировано на 20:00 мск. Матч ЦСКА – «Спартак» всегда принципиален и эмоционален.

Смотреть матч ЦСКА – «Спартак» можно будет на телеканале «Матч!» 16 октября не ранее 20:00 мск.

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Игра пройдёт на «Арене ЦСКА», но поддержка будет одинаковой. В преддверии дерби «Спартак» опережает ЦСКА на одно очко. Красно-белые занимают второе место, а армейцы – третье.

Эксперты считают, что армейцы будут ближе к успеху. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Взять победу «Спартака» предлагают за коэффициент 3.10. Ничья оценена в 3.80.

Аналитики уверены, что дерби получится результативным. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.74. Тотал меньше 2.5 мяча оценён экспертами в 2.17.

Последний раз команды встречались в 1/4 финала Кубка России – 2021/2022. Тогда победу одержал «Спартак» со счётом 1:0. Сделать ставку на повторение результата и минимальный успех красно-белых можно за коэффициент 10.5.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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