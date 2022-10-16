Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Амур» с коэффициентом 2.65

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Амур».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-2.5) за 2.65.
«Автомобилист» не перестаёт удивлять. Даже без двух лучших бомбардиров екатеринбуржцы продолжают играть в агрессивный хоккей. В последнем матче «Автомобилист» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Ак Барс» (2:1).
В гостях у команды периодически возникают провалы, она уступала «Нефтехимику» и «Барысу», однако дома показатели близки к идеалу – в 11 матчах всего одно поражение — от «Салавата Юлаева». Новую домашнюю серию «Автомобилист» также начал ударно, выиграв в двух первых матчах.
Хабаровский клуб в очень плохом положении и часто терпит поражения. С такой игрой, да ещё и на выезде, дать бой такому атакующему сопернику, как «Автомобилист», будет непросто.
«Амур» по-прежнему очень слаб в нападении, не забрасывая больше двух шайб в основное время в 11 из 12 игр, а оборона у гостей четвёртая худшая в лиге.
«Автомобилист» всегда уверенно играет с хабаровчанами, выиграл в семи последних домашних матчах. Можно рассмотреть победу хозяев с форой (-2.5) с коэффициентом 2.65».
Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.
Прогноз на матч КХЛ «Барыс» – «Торпедо» с коэффициентом 2.15.
Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.
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