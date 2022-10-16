Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» с коэффициентом 2.15

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.15.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

После четырёх поражений на старте сезона-2022/2023 «Барыс» заиграл лучше. В четырёх последних матчах казахстанская команда проиграла только один раз, но крупно и «Куньлуню».

Результаты у хозяев неплохие, однако важно отметить, что календарь в последнюю неделю был достаточно прост – выиграли у худшей команды лиги — «Сочи», переиграли дома «Амур» и «Адмирал», а также справились с кризисным «Ак Барсом» (2:3).

В то же время не смогли остановить набирающий ход «Нефтехимик» и «Торпедо» (1:3). Теперь у «Барыса» есть шанс реабилитироваться за недавнее поражение от нижегородцев, однако подопечные Игоря Ларионова сами едут за очередной победой.

«Торпедо» с календарём повезло гораздо меньше – в последнем матче оно уступило «Металлургу» (1:2), а ещё раньше «Автомобилисту» (1:4), но на отрезке пяти последних встреч гости одержали три победы – в том числе над «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо».

Проблемы «Торпедо» сейчас во многом связаны с атакой, ведь только в одном из девяти последних матчей команда смогла забросить больше трёх шайб. «Барыс» тоже мало пропускает. Кроме того, в пяти из восьми последних очных встреч команд забрасывалось не более четырёх шайб.

Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.

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