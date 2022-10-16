«Динамо» Москва — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть, коэффициенты

17 октября в городе Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало игры запланировано на 19:30 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч!».
Букмекеры в своих прогнозах сомневаются в выборе фаворита. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а победа ЦСКА оценена в 2.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.48.
Заключить пари на ничью в основное время можно за 3.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.80.
Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.
Прогноз на матч «Автомобилист» – «Амур» с коэффициентом 2.68.
Прогноз на матч «Барыс» – «Торпедо» с коэффициентом 2.17.
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Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.
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