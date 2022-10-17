«Крылья Советов» — «Сочи»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На 24-й минуте счёт открыл полузащитник «Крыльев Советов» — Александар Чиркович. Результативную передачу отдал нападающий самарской команды — Максим Глушенков. В компенсированное время первого тайма хавбек Сергей Пиняев упрочил преимущество хозяев.
Самарские «Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на шестом месте. Лидером РПЛ является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (30).
Экспресс с коэффициентом 13.81.
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