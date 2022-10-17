«Пари НН» — «Зенит»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забивал

16 октября на стадионе «Нижний Новгород» проходил матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Пари НН» и «Зенит». Финальный свисток Артёма Чистякова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

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Счёт был открыт на 22-й минуте: в позиционной атаке Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, а Вячеслав Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у вратарской подправил мяч в угол ворот.

На 45-й минуте Клаудиньо забил второй мяч «Зенита»: Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, а Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот.

На 63-й минуте Малком довёл счёт до крупного — 3:0.

«Зенит» набрал 33 очка и уверенно удерживает первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» (13) — 11-й.

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