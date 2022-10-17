ЦСКА — «Спартак»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забивал

16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречались ЦСКА и «Спартак». Финальный свисток Сергея Карасёва зафиксировал результативную ничью — 2:2.

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На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель.

На 53-й минуте Антон Зиньковский сравнял счёт: полузащитник сместился в центр, освободился от Хорхе Карраскаля и с левой ноги из-за штрафной исполнил классный удар в дальний угол ворот.

Через четыре минуты Александр Соболев вывел свою команду вперёд: левым краем спартаковцы убежали в контратаку, Квинси Промес сделал своевременную передачу на ход Соболеву, который ворвался в штрафную, оценил позицию вратаря и аккуратно низом пробил под дальнюю штангу.

На 70-й минуте Фёдор Чалов оформил дубль: Иван Обляков с правого фланга, словно рукой исполнил мягкий заброс к линии вратарской, откуда Чалов без сопротивления пробил головой — мяч после отскока от газона залетел под перекладину.

«Спартак» с 26 очками остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА (25) — третий.

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