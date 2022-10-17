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«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: эксперты назвали шансы команд в матче КХЛ
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17 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Металлург» и «Авангард». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч!».

10 лучших экспрессов на сегодня.

Магнитогорцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.00. Шансы омичей оценены в 3.40. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.30.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а на ТМ 4.5 дают 2.08.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.11. Победа команды Ильи Воробьёва с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.56, а на успех «Автомобилиста» можно поставить за 2.50.

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