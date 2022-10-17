«Металлург» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард».



Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.



«В позапрошлую субботу «Магнитка» громко уступила в Омске, но то был скорее разовый всплеск «Авангарда». Такое ощущение, что «ястребам» не до хоккея. Сначала команда доигралась до отставки тренера, потом клуб и Рябыкин начали пикировку в прессе. Наконец позавчера сибиряки опозорились дома – ведя 3:1 против «Адмирала», в итоге потерпели поражение от аутсайдера.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



«Магнитка» же со времени очной встречи одержала несколько качественных трудовых побед. «Сталевары» сильнее в аспектах сыгранности, тактической грамотности и командной целостности. Вице-чемпионы – однозначные фавориты матча.

Но вот ставить на результативный хоккей я бы не стал. У команды Воробьёва атака неидеальна: регулярно возникают проблемы то с созданием моментов, то с реализацией. Для победы этого хватит, но вряд ли зрители увидят больше четырёх шайб в этом матче. Так что выбираю ставку «тотал меньше 5.5», — сказал Емелин.



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