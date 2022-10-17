«Барыс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.95.



«Столица братского Казахстана, как бы она ни называлась, давно является камнем преткновения для «Торпедо». Пожалуй, апофеозом этого стала серия плей-офф 2019 года, когда нижегородцев в очередной раз отфутболили с Запада на Восток. Тогда соперники ударно метили друг друга дома и «Барыс» прошёл дальше во многом потому, что имел преимущество своей площадки, с ним и победил в седьмой игре.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



В целом за все годы КХЛ у «Барыса» с «Торпедо» (особенно если убрать тот плей-офф) равенство, но это сугубо домашняя серия. И, скажем, в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в столице Казахстана, «Барыс» выигрывал восемь раз, а «Торпедо» – только два. Точно такая же картина, но с точностью до наоборот, в этой серии и в Нижнем Новгороде. Поэтому прогноз на предстоящий матч выглядит достаточно очевидным.



Сформулирую его следующим образом: не мытьём, так катаньем «Барыс» в итоге наберёт два очка. С каким бы счётом «Торпедо» ни вело, казахстанцы в итоге всё равно отыграются и забьют последнюю и решающую шайбу в матче. А уж в какой момент игры, тут и Нострадамус не угадает», — сказал Лебедев.



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