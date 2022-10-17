«Барыс» — «Торпедо»: ставка Германа Титова на матч КХЛ в Казахстане

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Барыс» – «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.86.
«Матчем в Астане «Торпедо» заканчивает тяжелейший выезд, но фаворитами все равно назову нижегородцев. Команда Ларионова в хороших физических кондициях и конкурентоспособна даже на фоне клубов-олигархов, победа в Уфе и равная игра в Магнитогорске это подтверждают. «Барыс» по осени смотрится гораздо слабее. Если кого казахстанцы и способны обыграть в уверенном стиле, так только главных аутсайдеров лиги из Хабаровска и Владивостока.
Экспресс с коэффициентом 12.97.
10 дней назад в Нижнем «Торпедо» обыграло «Барыс» 3:1. Думаю, в Астане будет даже более результативная встреча – 5 шайб или больше. Команда Ларионова создаёт много моментов, а её соперник способен пропустить пять раз даже от «Куньлуня». Ставим на победу гостей в матче», — сказал Титов.
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