«Автомобилист» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 17 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Амур».
Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.46.
«В предыдущем туре, в Казахстане, хабаровчан практически изнасиловали в отдельно взятом втором периоде. Ну, тяжело играют дальневосточные команды на выезде, хоть иногда и бывают удивительные прозрения. И в тот самый момент, когда «Амур» гнули в Астане в бараний рог, в Омске «адмиралы» умучили местных «ястребов».
Экспресс с коэффициентом 12.97.
Но сейчас речь об «Амуре», который приезжает в Екатеринбург, где его ждёт команда, за две недели спустившая четыре шкуры с «Ак Барса». К тому же ещё отдыхавшая на сутки больше дальневосточников. А если к этому добавить, что «Амур» одновременно с перелётом проходил казахстанскую границу (а это, я вам доложу как неоднократно проходивший её ночами с разными командами КХЛ и ВХЛ, отдельная коррида), то всё становится очевидным до полного безобразия.
Ну если до кого-то не дошло или кто-то сильно верит в «Амур», то таким персонально сообщу, что в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Екатеринбурге, «Автомобилист» победил восемь раз, а «Амур» лишь дважды, и последняя победа там хабаровчан датирована ноябрем 2016 года.
В общем, однозначная домашняя победа «Автомобилиста», конечно, в основное время. И вообще, как бы там хозяева не устроили «Аргентину — Ямайку», но на это я закладываться не стану», — сказал Лебедев.
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