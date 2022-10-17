«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на московское дерби КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.91.
«Интересно, что на обе команды предлагается примерно одинаковый коэффициент. Это выглядит странно, если учесть, что ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина, а «Динамо» в межсезонье лишилось главных звёзд – Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева…
Экспресс с коэффициентом 12.97.
Но «Динамо» бодро идёт по сезону, набирает очки, занимает второе место в Западной конференции. А вот ЦСКА идёт только шестым и демонстрирует весьма удивительный хоккей, умудрившись, например, дважды проиграть «Куньлуню».
Но я бы как раз на равности коэффициентов и сыграл. Поверю, что ЦСКА вытащит из себя дополнительные силы, покажет нормальную игру в атаке – и победит «Динамо», пусть даже в дополнительное время.
Я бы взял в этом матче кэф 1.91 на то, что ЦСКА победит пусть даже с учётом овертайма», — сказал Лысенков.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» с коэффициентом 6.90.
Журналист из Канады: наш лучший вратарь не будет даже третьим в сборной России.
«Миннесота» не хочет отпускать Капризова в Россию в 2023 году.
Конкурент Самсонова в «Торонто» выбыл на месяц.
Бывший нападающий «Нефтехимика»: я ошибся, согласившись поехать в КХЛ.
- 17 октября 2022
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
06:45
-
06:00
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
03:45
-
03:00
- 16 октября 2022
-
21:15
-
20:30
-
20:00
-
19:30