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«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на московское дерби КХЛ

«Динамо» М — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на московское дерби КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Динамо» М и ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.91.

«Интересно, что на обе команды предлагается примерно одинаковый коэффициент. Это выглядит странно, если учесть, что ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина, а «Динамо» в межсезонье лишилось главных звёзд – Вадима Шипачёва, Вячеслава Войнова, Станислава Галиева…

Экспресс с коэффициентом 12.97.

Но «Динамо» бодро идёт по сезону, набирает очки, занимает второе место в Западной конференции. А вот ЦСКА идёт только шестым и демонстрирует весьма удивительный хоккей, умудрившись, например, дважды проиграть «Куньлуню».

Но я бы как раз на равности коэффициентов и сыграл. Поверю, что ЦСКА вытащит из себя дополнительные силы, покажет нормальную игру в атаке – и победит «Динамо», пусть даже в дополнительное время.

Я бы взял в этом матче кэф 1.91 на то, что ЦСКА победит пусть даже с учётом овертайма», — сказал Лысенков.

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