«Динамо» Москва – ЦСКА: ставка Германа Титова на матч КХЛ 17 октября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.



Ставка: ТБ 4.5 за 1.93.



«Фаворитом дерби считаю армейцев. Козыри, благодаря которым команда Кудашова добивается успехов, базируются на превосходстве в физике. Однако идеальную «физику» бело-голубые продемонстрировать не смогут. Очевидно, что у них начался традиционный октябрьский спад. Качество игры стало похуже, чем в сентябре, победы добываются со скрипом.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



К тому же ЦСКА на прошлой неделе сыграл два матча, в то время как «Динамо» — три. Значит, по свежести красно-синие будут сильнее. А по мастерству они объективно выше, да и последние результаты говорят о том, что игра начала выравниваться.

Вратари обеих команд так нестабильны, что прикрыть ошибки обороны своими подвигами они не смогут. А ошибок будет немало. Выбираю ставку тотал больше 4.5», — сказал Титов.

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Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.35.



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