«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.56.



«Ещё на заре Континентальной лиги был такой мем, что раз в год «Авангард» собирается, чтобы навалять «Магнитке». Годы проходят, а мем этот работает. И, между прочим, уже в этом сезоне «Авангард», который тогда не попадал в зону плей-офф Восточной конференции, взял и навалял «Магнитке», которая в тот момент Восточную конференцию возглавляла. То есть факт уже имел место и вряд ли повторится, ведь снаряд два раза в одну воронку не падает.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



На стороне «Магнитки» еще и статистика личных встреч. Согласно которой в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Магнитогорске, «металлурги» победили семь раз, а «ястребы» – только трижды. Наконец, посмотрим на предыдущий тур. В нём подопечные Петра Ильича Воробьёва всё-таки дожали в основное время совсем непростое нижегородское «Торпедо».

Тогда как «Авангард» не смог отскочить от «Адмирала», который на выезде выглядит куда хуже, чем дома. Это стало первым поражением для исполняющего обязанности главного тренера «ястребов» Михаила Кравеца, то есть стул под ним, и без того временный и не слишком крепкий, сразу же зашатался со страшной силой.



И еще есть один пунктик, маленький, но при правильной работе тренерского штаба «Магнитки» очень серьёзный. «Магнитка» проиграла «Авангарду», причём с совершенно сокрушительным счетом 1:5, всего-то десять дней назад. То есть впечатления ещё свежи и «пепел Клааса стучит в наши сердца». Значит, для уральцев это будет не просто матч, а еще и вендетта.



Поэтому особых разночтений среди букмекеров быть не должно. Победа «Магнитки», у которой для этого есть всё и ещё чуть-чуть. А у «Авангарда» нет даже нормального тренерского штаба. Причем победа в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.10.

Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» с коэффициентом 6.90.



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