«Металлург» — «Авангард»: ставка Дарьи Мироновой на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.60.



«У «Металлурга» один из самых крепких составов в лиге. Команда может играть интересно, терпеливо, подстраиваться под разные сценарии, навязывать свои условия. В тренерском коллективе работают уверенные в себе и многого добившиеся, несмотря на молодость, специалисты. Появление Дмитрия Рябыкина в «Магнитке» — интригующий шаг. Также в родной состав вернётся Дронов. В целом есть впечатление, что «Металлург» не набрал оптимальную форму, не все сказали своё слово, поэтому команде точно есть куда прибавлять. По-прежнему ждут большего от Голдобина. Николай может.



Экспресс с коэффициентом 12.97.



Из загадочного — в предыдущем матче с «Торпедо» голами отличились два защитника. «Металлург» не пропускает больше одной шайбы две игры кряду. Правда, до этого не мог забить больше одной два матча подряд.



«Авангард» уступил по буллитам «Адмиралу» – 3:4, был сильнее «Амура» – 4:1, но вряд ли это можно назвать достижениями, которых не смог бы добиться Рябыкин.



Ситуация двоякая. С одной стороны, в последних двух матчах разрядились Ткачёв, Буше, даже Грицюк. Кто-то вскрикнет, что Кравец дал газу. С другой стороны — в соперниках был не СКА, делать выводы очень рано. «Авангард» с начала сезона хорошо двигался, нельзя сказать, что команда резко изменилась с уходом Рябыкина, которому, по сути, сначала дали аванс, а потом не дали времени для раскрытия потенциала.



8 октября «Авангард» обыграл «Металлург» 5:1, сумев забить в большинстве и в меньшинстве, а самым результативным оказалось третье звено.



Даже если не брать во внимание плей-офф сезона-2021/2022, эти команды проводят очень результативные встречи друг с другом, с территориальным преимуществом хозяев. По логике напрашивается реванш, а встреча будет напоминать слияние урагана и вулкана. Ожидайте много стычек, эмоций, хорошие скорости и забитые шайбы с обеих сторон. Вице-чемпиону нужно быть грамотнее в домашних стенах», — сказала Миронова.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Металлург» — «Авангард» с коэффициентом 6.90.



Журналист из Канады: наш лучший вратарь не будет даже третьим в сборной России.

«Миннесота» не хочет отпускать Капризова в Россию в 2023 году.



Конкурент Самсонова в «Торонто» выбыл на месяц.



Бывший нападающий «Нефтехимика»: я ошибся, согласившись поехать в КХЛ.