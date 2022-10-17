«Нефтехимик» – «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сдал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Сибирь».
Ставка: победа «Нефтехимика» и ТМ 5.5 за 3.40.
«Обе команды очень плохо начали чемпионат, но к октябрю начали выправляться. С точки зрения мастерства соперники примерно равны, у обоих клубов налицо явные недочеты в комплектовании, проседает мастерство, есть проблемы с точки зрения тренерской работы. Но в очном матче считаю фаворитами хозяев. По одной причине – свежесть.
Экспресс с коэффициентом 12.97.
«Сибирь» на последнем выезде уже взяла максимум, героические добыв победы над «Трактором» и московским «Динамо». Причем оба матча закончились за пределами основного времени. В то же время «Нефтехимик» явно поберег силы в субботу.
В Уфе нижнекамцы с первых минут играли на средних скоростях, не особо рвались в бой после пропущенных шайб. Эта рациональность должна принести свои плоды сегодня. У хозяев будет больше сил и резвости в ногах, они перетерпят и победят «Сибирь» во встрече, в которой будет максимум 5 шайб на двоих.
Победа «Нефтехимика» с тоталом меньше 5.5», — сказал Емелин.
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